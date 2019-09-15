بـ فستان موف.. إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها

نشرت إيمى زكريا، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت ايمي طلعت زكريا بفستان موف وتزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وتسريحة شعر عادية، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة.



وعلقت ايمى طلعت زكريا على الصورة قائلة: "كونى لنفسك كل شئ".



يذكر ان آخر أعمال إيمي طلعت زكريا مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع حسن يوسف.



مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" وطلعت زكريا، والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وعرضت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.