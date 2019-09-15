رئيس جامعة العريش: استكمال المخطط العام للجامعة بزيادة المسطحات الخضراء.. وإقامة مزارع جديدة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة لتلبية احتياجات أهالي سيناء

زيادة المسطحات الخضراء من النجيلة وأشجار نخيل الزينة والنباتات المتنوعة

توزيع الاشجار علي الكليات والطرقات المؤدية الي المباني والمنشآت

مزارع جديدة للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والأرانب والسمان









تدخل جامعة العريش، مرحلة جديدة من مراحل التطوير والتجميل، في إطار الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لخدمة أبناء محافظة شمال سيناء.





وقال الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، إنه يجري حاليا استكمال المخطط العام للجامعة بزيادة المسطحات الخضراء من النجيلة وأشجار نخيل الزينة والنباتات المتنوعة، حيث تمت زراعة 7 آلاف من مختلف أنواع النباتات التي تتناسب ومناخ منطقة سيناء.





وأضاف النادي أن الجامعة بدأت بصورة جميلة بعد زراعة المسطحات الخضراء، ورصف الطرق الداخلية المؤدية للمنشآت ومباني الكليات داخل الحرم الجامعي بضاحية السلام.





وقاد رئيس جامعة العريش، حملة تشجير ضخمة بالأشجار المثمرة داخل الحرم الجامعى ، بالاشتراك مع عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، قام خلالها بغرس ألاشجار داخل الحرم الجامعى استعدادا للعام الجديد.





وأضاف أنه تم الاتفاق مع منسق حملة ،هنخليها خضراء، لتوريد ٣ آلاف شجرة من مختلف الأنواع والتي سيتم توزيعها علي مختلف الكليات والطرقات المؤدية الي المباني والمنشآت التي يتضمنها الحرم الجامعي.





وأكد أن هناك أنواع من أشجار نخيل الزينة من مشاتل بالقليوبية لإضفاء مظهر جمالي للجامعة خلال الفترة المقبلة.



