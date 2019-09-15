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فن

ماجد المصري: محمد رمضان فنان موهوب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
ماجد المصري
ماجد المصري
شيرى نبيل
قال الفنان ماجد المصري، إن النجم محمد رمضان موهوب وهذا ظهر من خلال حب الجمهور له، حيث حقق مسلسل "زلزال " الذي عرض رمضان الماضي نجاحا كبيرا.

أضاف في تصريح لصدي البلد : محمد رمضان فنان موهوب ويتمتع بحب الجمهور وهذا ظهر من خلال نسب مشاهده مسلسل " زلزال " عندما عرض ، فكواليس العمل كانت رائعة علي الرغم من الشخصتين في المسلسل كانوا علي خلاف كبير ،والحمد الله قدمنا عمل فني جيد متكامل نافس أعمال درامية وحقق نجاح جماهيريا .

"زلزال" عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة وهنادي مهنا ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.

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