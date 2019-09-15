ماجد المصري: محمد رمضان فنان موهوب

قال الفنان ماجد المصري، إن النجم محمد رمضان موهوب وهذا ظهر من خلال حب الجمهور له، حيث حقق مسلسل "زلزال " الذي عرض رمضان الماضي نجاحا كبيرا.





أضاف في تصريح لصدي البلد : محمد رمضان فنان موهوب ويتمتع بحب الجمهور وهذا ظهر من خلال نسب مشاهده مسلسل " زلزال " عندما عرض ، فكواليس العمل كانت رائعة علي الرغم من الشخصتين في المسلسل كانوا علي خلاف كبير ،والحمد الله قدمنا عمل فني جيد متكامل نافس أعمال درامية وحقق نجاح جماهيريا .



