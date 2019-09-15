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محافظات

على عربة كارو.. لافتة «صيدلة المنوفية» تثير سخرية الطلاب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:56 ص
علي عربة كارو نقل
علي عربة كارو نقل " لافتة " صيدلة المنوفية وسط سخرية طلابها
مروة فاضل
سادت حالة من السخرية بين طلاب كلية الصيدلة جامعة المنوفية عقب انتشار صورة نقل لافتة "يافطة" الكلية الجديدة على عربة كارو في شوارع شبين الكوم لتوصيلها إلى الكلية.

وجرى تحميل اللافتة على عربة كارو وتوصيلها للكلية، وتم تعليقها كلافتة جديدة للكلية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد مصدر داخل الكلية، أن مسئولية نقل اللافتة يقع على عاتق الشركة المنفذة وليس الكلية ونقلها بهذه الطريقة ليس مجالا للسخرية، إذ إن اللافتة مساحتها كبيرة، والأهم هي توصيلها وتركيبها وليس طريقة نقلها.

وسادت حالة من السخرية والتعليقات السلبية علي وسائل التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " بين طلاب الكلية ورواد السوسيشال ميديا.

يذكر ان كلية الصيدلة جامعة المنوفية من الكليات الجديدة التي تم انشاؤها منذ 3 سنوات بمدينة شبين الكوم بقرار وزاري.
على عربة كارو.. لافتة «صيدلة المنوفية» تثير سخرية الطلاب
على عربة كارو.. لافتة «صيدلة المنوفية» تثير سخرية الطلاب

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