شاهد.. أحدث إطلالة لـ نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة تبرز جمالها.



وظهرت نرمين ماهر بتيشرت أسود نص كم، ووضعت ميكب بالألوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية.. وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع روج بينك وعلق أحد المتابعين قائلاً "قمر اوى".



ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات، وتركت شعرها البني المموج منسدلاً على كتفيها مما أبرز جمال إطلالتها.



وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها..

