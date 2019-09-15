بعد مقتل 4 جنود وامرأة.. باكستان تستدعي دبلوماسيا أفغانيا وآخر هندي

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم الحكومة الأفغانية للتعليق.







واتهم مسئولون أفغان في الأسابيع الماضية الجيش الباكستاني بالمسئولية عن عدد من حوادث إطلاق نيران المدفعية الثقيلة صوب أفغانستان.

استدعت باكستان دبلوماسيا أفغانيا وآخر هندي بعد وقوع عدد من حوادث إطلاق النار على حدودها مع البلدين، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود باكستانيين وامرأة.وتتكرر الاتهامات المتعلقة بإطلاق النار من على جانبي الحدود الأفغانية الباكستانية ومن القوات الهندية والباكستانية عبر خط قديم لوقف إطلاق النار بين شطري إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.ووقعت الأحداث الأخيرة في وقت يشوبه التوتر بين باكستان والهند بسبب كشمير ومع انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أفغانيا، أمس السبت، بشأن ما قالت إنه إطلاق نار صوب باكستان من مسلحين من داخل أفغانستان.وأطلق مسلحون النار وقتلوا جنديا باكستانيا أثناء دورية في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضافت الوزارة يوم السبت أن هجوما آخر وقع في منطقة حدودية وقتل فيه ثلاثة من قوات حرس الحدود.وحدثت واقعتا إطلاق النار في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب باكستان.وأوضحت باكستان للدبلوماسي الأفغاني أن بلاده مسئولة عن تأمين جانبها من الحدود.كما استدعت باكستان دبلوماسيا هنديا يوم السبت بعد ما قالت إن إطلاق نار من القوات الهندية عبر خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه قتل امرأة مسنة في قرية بالاكوت.وقال محمد فيصل، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، في بيان أمس، السبت، إن الهند تستهدف مناطق مدنية بشكل متعمد.ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للتعليق.وتتهم الهند منذ فترة طويلة باكستان بدعم جماعات مسلحة تقاتل قوات الأمن الهندية في الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير وهو ما تنفيه إسلام أباد.