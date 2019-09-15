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تعليم

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بنسيلفانيا الأمريكية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
اتفاقية تعاون بين
اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بنسيلفانيا
ياسمين سامي
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وفد جامعة بنسيلفانيا الأمريكية، والذي ضم كلًا من جلين جولتون عميد ومدير العلاقات الدولية والاتفاقيات العالمية، و وليام س. ويلش رئيس مستشفى بنسلفانيا، لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية طب قصر العيني وكلية طب بيرلمان بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في مجالات البحث العلمي والتعليم و برامج التدريب ذات الاهتمام المشترك.

حضر توقيع الاتفاقية كلًا من الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور نيفين سليمان وكيل كلية طب قصر العيني للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حافظ رمضان رئيس قسم جراحة الأعصاب ومنسق اتفاقية جامعة بنسلفانيا. وتضمنت بنود الاتفاقية تبادل المواد والمعلومات العلمية والبحثية بين الجامعتين، وكذلك الزيارات العلمية المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس، وتوفير البعثات والمنح الدراسية للمتدربين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل التحالف مع الجامعات التي تقع ضمن أفضل مائة جامعة على مستوي العالم والأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، لفتح آفاق التعاون، مشيرًا إلى أن جامعة بنسلفانيا واحدة من أكبر الجامعات على مستوى العالم، وتحتل المرتبة 15 في تصنيف QS البريطاني، والمرتبة 17 في تصنيف شنغهاي الصيني، كما تتمتع الجامعة بشهرة عالمية تعود إلى سمعة كلياتها.

من جانبه، أعرب جلين جولتون عميد ومدير العلاقات الدولية والاتفاقيات العالمية بجامعة بنسيلفانيا، عن رغبة جامعته في التوسع في التعاون مع جامعة القاهرة في مجالات العلوم السياسية والفلسفة وغيرها من برامج الفرع الدولي لجامعة القاهرة.
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بنسيلفانيا الأمريكية
توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة بنسيلفانيا الأمريكية

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