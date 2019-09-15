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شاهد.. رمضان صبحي في آخر ظهور خلال عودته من غينيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:14 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
القسم الميدانى
نشر اليوم لاعب الكرة رمضان صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له يرتدي فيها تيشيرت النادي الأهلي خلال عودته مع الفريق بعد الفوز على كانو سبورت.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزًا مهما على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقد احتفل لاعبو النادي الأهلي بالفوز على كانو سبورت بهدفين دون رد على طريقة مؤمن زكريا للشد من أزره ودعمه ومساندته لتجاوز الأزمة التي يمر بها فى الفترة الحالية، وفي رسالة واضحة ومباشرة أنهم خلفه حتى يعبر تلك الأزمة.

ويستعد الأهلي لكأس السوبر مع الزمالك يوم الجمعة القادمة.

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