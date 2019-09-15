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توفيت اليوم.. شاذلية السبسي: زوجي كان يطلب رأيي ويتناقش معي في كل شئ

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:26 م
الرئيس التونسي الراحل
الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي وزوجته
كـريـم الـخـطـيـب
توفيت صباح اليوم شاذلية فرحات السبسي زوجة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 83 عاما وذلك تزامنا مع يوم الاقتراع في تونس.

ووصفت شاذلية فرحات السبسي بـ الأنيقة والكتومة، حيث قالت في تصريح لها نادر لأحد المجلات:" إن زوجها الراحل القايد السبسي يطلب رأيها ويتناقش معها في كل شئ".

جاء ذلك خلال فيديو بثته قناة فرانس 24.

وتوفيت شاذلية السبسي صباح اليوم بعد رحيل زوجها الباجي قايد السبسي بشهر ونصف فقط.

وتشهد تونس اليوم انطلاق السباق نحو الرئاسة، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

وتلي الانتخابات الرئاسية انتخابات برلمانية ستجرى في أكتوبر، فيما يمثل الخطوة التالية من الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011.

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