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محافظات

قوافل بيطرية بأسوان لتنشيط الخدمات والحفاظ على الثروة الحيوانية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:09 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
جهود مستمرة تنفذها مديرية الطب البيطرى بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان لتنشيط الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار رصدت " صدى البلد " أعمال القوافل البيطرية التى تنفذها المديرية لتوفير العديد من الخدمات ومنها القافلة التى تم تنفيذها بقرية بنبان بحرى التابعة لمركز دراو شمال أسوان.

وشملت القافلة البيطرية بدراو تنفيذ أعمال المسح التناسلى وعمل فحص للحمل ، بجانب تشخيص حالات العقم وعلاجها ، وأيضًا الكشف عن مرض البروسيلا من خلال تجميع عينات الدم وفحصها بمعمل مديرية الطب البيطرى بأسوان.
كما شملت قافلة الطب البيطرى متابعة أعمال الترقيم والتسجيل ، وتنشيط التحصين لمرض طاعون المجترات الصغيرة وتوعية الأهالى بأهمية هذا المرض وخطورته على الأغنام والماعز بشكل عام.

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