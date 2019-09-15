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سيارات

إزاي تختار زيت المحرك المناسب لعربيتك.. وماذا تعني الأرقام على الجالون.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
اشرف عطية
يهتم الكثير منا بسيارته وبالأخص زيت المحرك، لأنه المسئول الأول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية للمحرك لضمان أطول عمر افتراضي.

وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لزيت المحرك أن يمنح سيارتك أداءً ممتازا.

وفي الفيديو التالي، نتعرف على كيفية اختيار الزيت المناسب للمحرك، ونسبة اللزوجة المناسبة لكل محرك، ومعنى الأرقام والرموز الموجودة على جالون الزيت.

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