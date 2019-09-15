الاتحاد العربي: بدء تنفيذ مشروع تصنيف الجامعات في المنطقة

قرر أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ، البدء في تنفيذ مشروع لتصنيف الجامعات العربية للمساهمة في زيادة قدراتها للوصول الى التنافسية العالمية .



جاء ذلك في ختام أعمال المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية ، اليوم /الأحد / الذى عقد بمقر اتحاد الجامعات العربية بالعاصمة الأردنية (عمان) .



وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ، الدكتور عمرو سلامة ، أن الحاجه أصبحت ملحة لوجود تصنيف عربي للجامعات ، مشيرا إلى أن اتحاد الجامعات العربية ، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية سيبدأ تنفيذ مشروع "التصنيف " قريبًا بعد الإعداد والتجهيز اللازم له.



ومن جانبه ، قال رئيس المجلس التنفيذي ،لاتحاد الجامعات العربية ورئيس جامعة حلوان ، الدكتور ماجد نجم ، إن الجامعات العربية لديها الرغبة في التطوير والتحديث بما يواكب ما يجري في العالم.



وأضاف أن وجود مناخ تنافسي يتمتع بالشفافية والمصداقية ، سيؤدي حتما الى تحفيز الجامعات العرببة للحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الخاص باتحاد الجامعات العربية ، باإعتباره المظلة الرئيسيّة الرسمية والوحيدة للجامعات العربية .



وأبدى استعداد جامعة حلوان للتقدم المباشر للدخول في هذا التصنيف لدى المباشرة بتطبيقه.



وقد ناقش المجلس التنفيذي - الذي حضره كل من الأمينين العامين المساعدين : الدكتور خميسي حميدي ، والدكتور عبدالرحيم الحنيطي ورؤساء الجامعات العرببة - آلية عمل لجان فحص العضوية الخاصة بانضمام الجامعات العربية الجديدة ، والخطه الاستراتيجية التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد ، والتي تمتد إلى عام" ٢٠٣٠ " والتحديات التي تواجه تنفيذها.



وبحث المجلس إامكانية زيادة عدد الاشتراكات للمجلات العلمية العربية في التصنيف الدولي "سكوبيس "، والتقرير المالي للاتحاد ، ومكان انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر العام " الدورة ٥٣ ".



ووافق المجلس على اعتماد قرار الجهة المخولة بترخيص المؤسسات التعليمية بعد الحصول على كافة المعلومات اللازمة ، وعرضها على الأمانة العامة لاتخاذ القرار المناسب .



يشار إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد هو الهيئه العُليا الثانية بعد المؤتمر العام ، وتقوم برسم السياسات العامه للاتحاد، ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج الأكاديمية والعلمية التي يقوم الاتحاد بتنفيذها.

