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تعليم

الوادى الجديد ترفع حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسى الجديد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:36 م
الوادى الجديد ترفع
الوادى الجديد ترفع الطوارئ استعداد للعام الدراسى الجديد
منصور ابو العلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على ضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مكلفا رؤساء المراكز والقرى بجانب مسئولي قطاع التعليم بالمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير الاحتياجات اللازمة لها .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء هشام لطفي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد واللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

كما أكد على الانتهاء من توزيع الزي الموحد للمعلمين والطلاب ،مشددا بضرورة سرعة الانتهاء من حصر الطلاب بالقري النائية والأكثر فقرا وذلك لتوزيع الزي المدرسي الموحد عليهم بالمجان بالإضافة إلي إعفائهم من دفع المصروفات المدرسية ، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لرفع مستوى جودة الحياة للأهالي بالقري الأكثر احتياجا .

كما كلف بتشكيل لجان مشتركة لتكثيف الحملات على المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم ومدي مطابقته للوزن والمواصفات، وكذلك حملات تفتيش على محلات الأسماك واللحوم والدواجن والمجمدات للتأكد من صلاحيه المنتجات والالتزام بالأسعار وعدم المغالاة فيها .

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