الشوط الأول.. المصرى يكتسح ماليندى التنزانى بثلاثية خارج الديار

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى على حساب ماليندى التنزانى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن خارج الديار فى إطار لقاءات ذهاب دور الـ 32 من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.



جاء هدف المصري الأول عن طريق محمود وادى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة وعزز حسن على تقدم المصري بالهدف الثاني فى الدقيقة 33 وعاد محمود وادى ليحرز الهدف الثالث للمصري مع نهاية الشوط الأول.



بدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : أحمد مسعود.



خط الدفاع : كريم العراقى وأحمد شوشة وإسلام أبو سليمة وعمرو كمال عبدالواحد .



خط الوسط : فريد شوقى وإيزي إميكا وسعيدو سمبورى .



خط الهجوم : حسن على وإسلام عطية ومحمود وادى .