موعد مباراتي الأهلي وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري فى الجولة الأولى

حددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتى مواعيد مباراتى الأهلي وسموحة والزمالك والاتحاد السكندرى فى إطار الجولة الأولى بالدوري الممتاز.





وأعلنت لجنة المسابقات، إقامة مباراتى الأهلي وسموحة والزمالك والاتحاد السكندرى يوم 23 سبتمبر الجارى؛ نظرا لانشغال قطبى الكرة المصرية بخوض مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل ولقاءي الإياب فى دورى أبطال إفريقيا.





وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.





ووضع الاتحاد المصري لكرة القدم عملية التنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقي للمسابقة الذي ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها في ظل انتظامها واحترام مواعيدها.





وكان الجدول الجديد استرشد في تحديد مواعيد مبارياته بما يحدث في الدوريات الأوروبية لتنظيم مواعيد مباريات المسابقة مع ارتباطات الأندية الخارجية سواء الأفريقية أو العربية على النحو الذي شرحه الزناتي خلال القرعة، حيث تواجه جميع الدوريات الأوروبية والدوري الإنجليزي كنموذج لها أيضا مشكلة مشاركة أنديتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعالجتها بفواصل زمنية محددة تلعب بموجبها الأندية الإنجليزية خلال الأيام المتوالية الأربعاء والسبت والثلاثاء في الأوقات التي تقام خلالها البطولات الأوروبية مع الدوري المحلي.





وأكد اتحاد كرة القدم أن احترام الجدول ومواعيده أمر لا بديل عنه من أجل مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيه بما يعود على الجميع من نفع فني وتسويقي ، آن الآوان أن يتلاءم مع حجم ومكانة مسابقة الدوري المصري والكرة المصرية.





وقال حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم إنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.





وأضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذي اكتفى بتحديد فترة اقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت في مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.





وأشار مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتي الأهلي مع المصري وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقي لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.



