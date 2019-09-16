ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعرف على 6 كلمات يحب الله تعالى سماعها من عبده الساجد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
كلمات يحب الله سماعها
كلمات يحب الله سماعها في السجود
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه وفق ما ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، مشيرًا إلى أنه ورد عن السلف الصالح أيضًا ست كلمات تُقال عند السجود.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حث على الإكثار من الدعاء في السجود، منوهًا بأن هناك ست كلمات تُقال عند السجود، وتُعد من أحب الكلمات عند الله عز وجل، فيما ورد عن السلف الصالح، وهي : « رَبِّ ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي».

واستشهد بما ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ –رضي الله تعالى عنه-، قَالَ : «مِنْ أَحَبِّ الْكَلامَ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ وَهُوَ سَاجِدٌ : رَبِّ ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي» .

وأضاف أنه جاء عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه يُستحب الإطالة في السجود والركوع ، مؤكدًا أنها فرصة عظيمة للتخلص من الذنوب والفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى، لذا ينبغي على المرء اغتنامها.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أحمد فهمي ينشر صورة جديد من حفل زفافه.. وفنان شهير يسخر منه

بملابس عادية.. بوسي في أحدث ظهور لها في لندن.. والجمهور: اه يادنيا

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

نجيب ساويرس: نبيل قروي سيكون أول رئيس جمهورية ينتخب وهو مسجون

مسئول أمريكي يكشف معلومات جديدة عن هجمات السعودية

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

مهدومة .. لجنة جرد القصور الرئاسية تفجر مفاجأة عن استراحة المعمورة | فيديو

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

بفستان قصير.. زوجة محمد عادل إمام تبهر جمهوره بأنوثتها

البدري مكروه وجلال الأنسب .. تفاصيل رفض المحترفين لحسام حسن في المنتخب

مين فستانها أحلى .. هنا الزاهد ولا أخواتها.. والجمهور: نور بونبوناية الفرح

نرجسية شديدة .. استشاري نفسي: حركات محمد علي المفرطة تشير إلى تعاطية للمخدرات .. شاهد

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

بإطلالة أنيقة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها.. والجمهور: كفاية شياكة

مؤمن زكريا في السوبر .. مرتضى منصور يحذر جماهير الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

بفستان رياضة.. نسمة محجوب بلوك غريب .. والجمهور: روشة أوي

بفستان منقط .. ابنة طلعت زكريا تقلد سعاد حسني