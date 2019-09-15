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أصل الحكاية

لمن الغلبة.. نقاط القوة في الأهلي والزمالك قبل معركة السوبر المصري

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:32 م
الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
عبدالله قدري
يلتقي فريقا الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في مباراة تحديد بطل كأس السوبر المصري موسم 2018 – 2019، والتي كان من المقرر أن تقام مع بداية الموسم الكروي، ولكنها تأجلت عدة مرات لتقام مع بداية الموسم الرياضي 2019–2020 قُبيل بداية الموسم المحلي القادم.

الأهلي يخوض اللقاء بصفته بطل الدوري الممتاز، والزمالك بطل كأس مصر، فيما يسعى الأهلى إلى التتويج باللقب الـ 11 من بطولة كأس السوبر، بينما يسعى الزمالك إلى التتويج بالبطولة الرابعة في تاريخه من أصل 7 مشاركات.

صدى البلد يرصد في هذه السطور أبرز نقاط قوة الأهلي والزمالك قبل اللقاء المرتقب بينهما في كأس السوبر المصري.

نقاط قوة الأهلي
- الأهلي يدخل اللقاء مدعوما بالفوز على كانو سبورت الغيني خارج الديار لأول مرة منذ 393 يوما، في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

- أيضا يدخل الأهلي اللقاء مدعوما بصفقات الميركاتو الصيفي مثل محمد مجدي أفشة واليو ديانج، وعودة المصابين إلى قائمة الفريق.

- عودة صلاح محسن إلى التهديف بعد هدفه في لقاء كانو سبورت، وهو يعززفرص لاعب المنتخب الأوليبمي في اللحاق بلقاء السوبر منتشيا بهدفه الإفريقي.

- البداية الجيدة للمدير الفني الجديد رينيه فيلر مع الأهلي وفوزه خارج الديار وهو ما يعطي انطلاقة قوية للأهلي في لقاء السوبر.

نقاط قوة الزمالك
- الزمالك يدخل لقاء السوبر عقب تتويجه بكأس مصر بعد فوزه الكاسح بثلاثية نظيفة على بيراميدز الذي أطاح بالأهلي من بطولة الكأس.

- وضع ميتشو المدير الفني للزمالك يده على قوام الفريق واندماجه السريع مع لاعبي الزمالك.

- ارتفاع مستوى لاعب الزمالك المغربي أشرف بن شرقي وتهديفه في نهائي كأس مصر.

- بالرغم من خسارة الزمالك من فريق جيراسيون فوت في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، إلا أن الأبيض حصد نقطة إيجابية من هذه المباراة وهي مواصلة مهاجم الفريق الشاب مصطفى محمد التهديف إفريقيا ومحليا.

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