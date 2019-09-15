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مرأة

أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:57 م
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، التى ظهرت به في الأونة الأخيرة التي تجمع بين الكاجوال والسواريه، واعتمادها على صيحات الموضة العالمية.

تألقت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، بمجموعة من الأزياء التي خطفت بها الأنظار حول متابعيها من دول العالم المختلفة، والتى تتميز دائمًا باختيارها خطوط الموضة الغريبة والمختلفة التى تميزها عن غيرها.

لذلك نعرض لك مجموعة من الصور لإطلالات النجمة كيم كارداشيان ..

يذكر أن الممثلة ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، أعلنت إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء" القاتل من خلال برنامجها الشهير "Keeping up with the Kardashians".
أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟
أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟
أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟
أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟
أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟
أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟

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