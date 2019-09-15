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ديني

مفتي الجمهورية يكشف عن 3 أمور بها تحسن الوضوء

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:40 م
الوضوء
الوضوء
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الوضوء هو أول الأمر كله، لأن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لذلك نرى السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها لما انتقل الإمام الشافعي قالت وهي تمدحه غاية المدح: «رحم الله الشافعي كان يُحسن الوضوء»، فإذا أحسن الوضوء فقد صحح البدايات .. ومن صحح البدايات أَنْجَحَ الله له النهايات، فأشارت بالبداية إلى النهاية.

وأضاف أن إحسان الوضوء يأتي بثلاثة أمور، أولها: المحافظة على فرائضه وسننه وإسباغه يعني التثليث فيه وألا يتعجل فيه، وثانيا: أن يتوضأ لكل صلاة، فالوضوء لكل صلاة نور على نور حتى لو كان متوضأ، عندما يعود الإنسان نفسه على الوضوء لكل صلاة هذا ثواب كبير ولكل وضوء ثوابه عند الله.

وتابع: وثالثا: أن يتذكر في وضوءه القضية التي من أجلها شرع الوضوء، الوضوء فيه إشارة إلى طهارة البدن إلى طهارة الثياب إلى طهارة القلوب لمناجاة علام الغيوب، فهذا المعنى ينبغي عليه أن يتذكره.

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