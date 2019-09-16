شاب يغتصب طفلة بحمام مطعم في جنوب أفريقيا .. شاهد ما حدث له

اعترف متحرش بالأطفال، باغتصابه طفلة 7 سنوات داخل حمام بعد أن ألقى القبض عليه من قبل المواطنين وهو عار وجسده مغطى بالدماء.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، واجه المتحرش نيكولاس نينو اعتداءً مرعبا من قبل المواطنين الغاضبين بجنوب أفريقيا.





واعترف الشاب البالغ من العمر 22 عاما أنه تتبع الطفلة الصغيرة إلى داخل حمام المطعم.





ويوضح فيديو تم نشره مؤخرًا للشاب المغتصب وهو عار وجسمه غارق في الدماء بعد سحله من قبل المواطنين.





أقر الشاب المتحرش باغتصابه للفتاة في مطعم دروس في بريتوريا بجنوب إفريقيا في سبتمبر الماضي.





ووجهت المحكمة للشاب تهمة اغتصاب واختطاف فتاة صغيرة.