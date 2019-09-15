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فن

رضوض وكدمات.. محمد حماقى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ عاصي الحلاني

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:25 م
محمد حماقى
محمد حماقى
أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد حماقى عن التطورات الأخيرة للحالة الصحية للمطرب عاصى الحلانى بعد الإصابة التى ألمت به في الأيام القليلة الماضية بسبب سقوطه أثناء ركوبه الخيل.

وقال محمد حماقى فى تصريحات لـ MBCTrending أثناء تصوير ذا فويس : إن عاصي الحلاني يعاني من رضوض وكدمات يحتاج التعافي منها إلى بعض الوقت، لكنه أطمأن إلى كونه بصحة جيدة في المجمل، وسيقوم بزيارته للاطمئنان عليه بنفسه.

وكان عاصي الحلاني قد تعرض لإصابة شديدة إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه أثناء ممارسة الفروسية هو ونجله وتم نقله إلى إحدى المستشفيات الكبرى بلبنان للاطمئنان عليه.

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