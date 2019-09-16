أعلية العلاني يحلل نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية

قال الباحث في القضايا الإستراتيجية، الدكتور أعلية العلاني، إن الأصوات في تونس تستقر علي مرشحين، الأول هو قيس سعيد بنسبة تصل لـ 19,5 % والثاني هو نبيل القروي بنسبة تصل لـ15%.



ونوه الدكتور أعلية العلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن "مورو" مرشح حزب النهضة يحتل المرتبة الثالثة بنسبة تصل لـ11%.



وتابع الدكتور أعلية العلاني، أن "يوسف الشاهد" يحتل المرتبة الخامسة وسط المرشحيين بنسبة تصل لـ 7.5%، بعد عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.4%.