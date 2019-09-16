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أعلية العلاني يحلل نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية
خالد محيي الدين
قال الباحث في القضايا الإستراتيجية، الدكتور أعلية العلاني، إن الأصوات في تونس تستقر علي مرشحين، الأول هو قيس سعيد بنسبة تصل لـ 19,5 % والثاني هو نبيل القروي بنسبة تصل لـ15%.

ونوه الدكتور أعلية العلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن "مورو" مرشح حزب النهضة يحتل المرتبة الثالثة بنسبة تصل لـ11%.

وتابع الدكتور أعلية العلاني، أن "يوسف الشاهد" يحتل المرتبة الخامسة وسط المرشحيين بنسبة تصل لـ 7.5%، بعد عبد الكريم الزبيدي بنسبة 9.4%.

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