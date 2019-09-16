مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الاثنين، الموافق 16 -9- 2019، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:



الدوري الإنجليزي:



أستون فيلا X وست هام يونايتد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2



الدوري الإيطالي:



تورينو X ليتشي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



دوري أبطال آسيا:



السد القطري X النصر السعودي 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 3 HD