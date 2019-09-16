ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:47 ص
أستون فيلا
أستون فيلا
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الاثنين، الموافق 16 -9- 2019، عددا من المباريات في مختلف ملاعب العالم، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا X وست هام يونايتد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي:

تورينو X ليتشي - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

دوري أبطال آسيا:

السد القطري X النصر السعودي 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 3 HD

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم 13 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

ديسابر قد يرحل عن بيراميدز.. وتحقيقات مع المدير التنفيذي.. اعرف التفاصيل

أخرها محمد على الكداب.. قصة شعبان عبدالرحيم مع الأغاني التفاعلية.. في كل موقف صوته موجود

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .. الإفتاء تحدد 3 مواقيت

أفضل أنواع الرجيم الصحية يحول جسمك لماكينة حرق

فتح الصندوق الأسود لمقبرة توت عنخ آمون لأول مرة.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

الدوري المصري الممتاز 2019 -2020 .. جدول المباريات بالملاعب والمواعيد .. شاهد

سعر صادم.. لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي