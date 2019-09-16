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أخبار البلد

طقس الخليج.. سماء السعودية غائمة وأمطار.. وضباب بـ الإمارات.. والكويت تسجل 43 درجة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:17 ص
طقس الخليج الاثنين
طقس الخليج الاثنين - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية: إن طقس المملكة اليوم الاثنين غائم إلى غائم جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة.

وأضافت «الأرصاد» في بيان لها اليوم، إنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول ساحل البحر الأحمر.

أما عن حالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى أن الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، مع ارتفاع امواج يصل إلى متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية إلى أن الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع موج يصل إلى من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسط الموج.

وعن درجات الحرارة اليوم، فقد أوضحت هيئة الأرصاد ان بيان درجات الحرارة على المدن السعودية كالتالي:
مكة 30 - 42
المدينة المنورة 31 - 42
الرياض 26 - 39
جدة 28 - 37

فيما قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، عن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطب ليلا وصباح الثلاثاء مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية.

وتابع «المركز الوطني للأرصاد» أن سرعة الرياح خفيفة إلى معتدلة بوجه عام، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية تصل سرعتها إلى 36 كم/س أحيانا.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حالة الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، وكذا حالة بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، فيما يلي بيان بها:
أبو ظبي 28 - 42
دبي 29 - 41
الشارقة 28 - 41
الفجيرة 31 - 35

أما عن حالة الطقس في الكويت، فذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس الكويت حار نهارا، وحار نسبيا وغائم جزئيا ورطب نسبيا على المناطق الساحلية ليلا.

وأضافت «الأرصاد الجوية» في بيانها أن الرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة نهار، وفي الليل فإن اللرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق، اليوم الاثنين نهارا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الكويت، ففيما يلي بيانها:
مدينة الكويت 33 - 43
العبدلي 28 -45
الجهراء 30 - 45

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