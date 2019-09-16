تعرف على الاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات

يلجأ الكثير من المواطنين الى شراء السيارات وفى الغالب يكون البعض منهم على غير دراية كافية بالمستندات والاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة وقد يكون عرضة لعمليات النصب والاحتيال.





وشرح تامر الباشا المحامى و الخبير القانونى الاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات:



1- إثبات شخصية صاحب المركبة رقم قومى أو جواز سفر.

2- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

3- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلًا فى حالة الرخصة غير المؤمنة.

4- تقديم نموذج فحص فنى وبيئى وصلاحية طفاية.

5- تقديم ملحق التأمين الإجبارى.

6- تقديم سند انتقال الملكية.

7- شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

8- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.

