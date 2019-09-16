ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تعرف على الاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
صورة أرشيفية - سيارة
صورة أرشيفية - سيارة
محمد العيسوى
يلجأ الكثير من المواطنين الى شراء السيارات وفى الغالب يكون البعض منهم على غير دراية كافية بالمستندات والاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارة وقد يكون عرضة لعمليات النصب والاحتيال.


وشرح تامر الباشا المحامى و الخبير القانونى الاوراق المطلوبة لنقل ملكية السيارات:

1- إثبات شخصية صاحب المركبة رقم قومى أو جواز سفر.
2- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.
3- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلًا فى حالة الرخصة غير المؤمنة.
4- تقديم نموذج فحص فنى وبيئى وصلاحية طفاية.
5- تقديم ملحق التأمين الإجبارى.
6- تقديم سند انتقال الملكية.
7- شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.
8- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة دراية تعلن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد.. تعرف على الأوراق المطلوبة

تعديل جديد في قانون المرور.. خطوات نقل ملكية السيارة | خدمات

12 جامعة خاصة تقدم منحا للطلاب .. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

كل ما تريد معرفته عن موعد استخراج بطاقات الترشيح والأوراق المطلوبة للتقديم بالكليات

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة مهنية.. خدمات

لتجديد رخصة القيادة الخاصة 2019.. اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

%10 زيادة في اسعار العمرة يتصدر نشرة البلد.. فيديو

وصلة رقص مثيرة بين وائل كفوري وسيرين عبد النور فى عيد ميلاده..فيديو

في وضع تلبس.. تفاصيل ضبط 4 أشخاص يمارسون الرذيلة في كمباوند بالغردقة

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

رغم الانتقادات .. السحب على هواتف آيفون 11 تفوق التوقعات

النيابة تصرح بدفن جثث 4 شباب لقوا مصرعهم خلال التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

لكل اسم حكاية.. شاطئ الغرام قبلة المصطافين بعد مغازلة ليلى مراد له.. صور