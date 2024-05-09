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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

علي إدريس : متحمس لمشروع رقمنة تاريخ الفنانين .. وإحنا أدرى بتراثنا

على ادريس وبشرى
على ادريس وبشرى

قال المخرج علي إدريس إنه متحمس لمشروع رقمنة أرشيف النجوم باستخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تاريخ الفن.

وأكد علي إدريس في تصريحات صحفية  أن أهل الفن هم أولى ناس بتوثيق ذكرياتهم والحفاظ على تاريخهم بطريقة عصرية من أجل الأجيال القادمة.

واستطرد المخرج علي إدريس قائلا:" لقيت ناس كتير من خارج الوسط  بتتكلم في تاريخ الفنانين وأحداث حياتهم وبلاقي مغالطات وتواريخ غلط".

وأوضح:" المحافظة على التاريخ ده لازم يبقى نابع من ناس مهتمين بالفن وشغالين فيه وعارفين مشاكله واحنا أدرى ناس بيه".

وانضم عدد من الفنانين والنجوم لمشروع لمبادرة  الحفاظ علي أرشيفهم الفني  وذكرياتهم  من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم.

ويشار إلي أن مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف هذا المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي،  كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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