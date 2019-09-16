بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على رئيس كاف

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



وقال مرتضى ، فى برنامج الزمالك اليوم ، ان احمد رئيس كاف "فاهم" ان هناك فريق اسمه الاهلي ولا يوجد فريق باسم الزمالك.



وشدد مرتضي ، علي ان احمد احمد يرسل دعوات لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأنا أقول لا توجد مشكلة في ذلك.



وتابع "عندما يسأله الجميع لماذا تختار الخطيب ، يقول لانه لاعب كرة قدم ، مشددا على ان هناك أيضا اساطير ورموزا مثل حسن شحاته ومصطفي عبده ولم يدعُهما.



واختتم مرتصي منصور تصريحاته منفعلا: كفاية استفزاز.