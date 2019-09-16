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رياضة

بسبب الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على رئيس كاف

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:39 ص
أحمد أحمد رئيس الاتحاد
أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي ومحمود الخطيب
حسن العمدة
شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال مرتضى ، فى برنامج الزمالك اليوم ، ان احمد رئيس كاف "فاهم" ان هناك فريق اسمه الاهلي ولا يوجد فريق باسم الزمالك.

وشدد مرتضي ، علي ان احمد احمد يرسل دعوات لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأنا أقول لا توجد مشكلة في ذلك.

وتابع "عندما يسأله الجميع لماذا تختار الخطيب ، يقول لانه لاعب كرة قدم ، مشددا على ان هناك أيضا اساطير ورموزا مثل حسن شحاته ومصطفي عبده ولم يدعُهما.

واختتم مرتصي منصور تصريحاته منفعلا: كفاية استفزاز.

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