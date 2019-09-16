وصلة رقص مثيرة بين وائل كفوري وسيرين عبد النور فى عيد ميلاده..فيديو



انتشر على مدار الساعات الماضية فيديو رقص يجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري ومواطنته الفنانة سيرين عبد النور بموقع انستجرام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ45 في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان.



وظهر وائل كفوري في الفيديو وهو يرقص مع سيرين عبد النور بطريقة مثيرة على انغام أحدى اغنيات الفنان اللبناني ملحم زين الذي اشعل الاجواء فى عيد ميلاده.



وبدأ وائل كفوري مشواره الفني عام 1992، وقدم عددا كبيرا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن وميت فيكي.



حياة وائل كفوري العاطفية مثيرة للجدل دائمًا، ورغم أنه تزوج من أنجيلا بشارة منذ عام 2011 حتى 2019، إلا أنه لم يسلم من الشائعات خلال هذه الفترة، حيث طاردته شائعات كثيرة بالوقوع في حب عدد من النجمات منهن نوال الزغبي وإليسا ومايا دياب.



ولكن في كل مرة كان يخرج مدير أعمال وائل كفوري لينفي هذه الشائعات.





