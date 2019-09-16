لرفاهية الموظفين .. روسيا تدرس منح موظفيها يوم إجازة إضافيا

من قوانين العمل العالمية التي تلتزم بها معظم الدول ان الموظف يعمل 8 ساعات يوميا وعطلته يومان في الأسبوع، أي يكون في النهاية قدم في نهاية الأسبوع 40 ساعة عمل، إلا أن روسيا تدرس كسر تلك القوانين.



ووفقا لما ورد في موقع " سبوتنيك" أن أحد المسئولين الكبار في الحكومة الروسية قال إن الحكومة تدرس تقليص أيام العمل من 5 أيام إلى 4 أيام مع الالتزام بكافة حقوق الموظفين.



وأضاف المسئول أن عدد ساعات العمل قد تزيد إلى 10 ساعات في اليوم لمنح الموظفين يوم إضافي إجازة مع الاعتبار أن الأجور لن تتقلص ولن يتم المساس بها أو بحقوق الموظفين.



كما أشار المسئول إلى أن تلك التجربة مازالت تحت الدراسة ولم تقرها الحكومة بعد، وأن هناك أكثر من مكان حكومي ضمن خطة التجربة، وإذا أثبتت نجاحها يمكن تعميمه.