يا ورد الجوري.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد وائل كفوري

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد صديقها وائل كفوري من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت نوال الزغبي قائلة: "وائل يا ورد الجوري واسمك بالفن كفوري شبوبية وطلة وجمهور ولعيدك بدي غني Happy birthday to you".



ويعد وائل كفوري ونوال الزغبي من أشهر الثنائيات الفنية بعدما انطلقا نحو عالم الشهرة من خلال الديو الشهير "انت اللي بحبه انا" الذي يعد واحدا من أشهر الديوهات الغنائية في الوطن العربي.



وكان وائل كفوري احتفل بعيد ميلاده أمس في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان بحضور عائلته واصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

