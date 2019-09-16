على الشاطىء.. نجلاء بدر تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة جديدة لها على أحد الشواطئ وظهرت بشعر منسدل على كتفيها ونظارة سوداء.



وجاءت تعليقات متابعيها بالإعجاب كالآتى:



منورة



صباح النور جدا



ايه القمر ده



يشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نجلاء بدر الفنية كان مسلسل ابو جبل بطولة مصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين وعرض في موسم الدراما الرمضاني الماضي 2019.



يذكر أن آخر تجارب نجلاء بدر فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية كان عام 2015 من خلال برنامج المسابقات العالمي “CASH OR SPLASH” .



