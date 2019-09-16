لكل اسم حكاية.. كفر الدوار قلعة الغزل والنسيج خاضت معركة ضد الإنجليز

كفر الدوار مدينة مصرية صناعية تصنف كواحدة من أكبر مدن محافظة البحيرة الموجودة في شمال مصر، تبعد ما يقرب من 30 كيلو إلى الشرق من مدينة الإسكندرية، وتتمتع بعدة مقومات لجعلها مدينة صناعية منها مرور ترعة المحمودية الموصلة لمياه النيل إلى الإسكندرية فيها بالإضافة إلى إطلالها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قربها من الجنوب لمركز أبو المطامير والطريق الصحراوى، ومن الشرق مركز أبو حمص.



النشاط الصناعي في مدينة كفر الدوار



تعتبر مدينة كفر الدوار إحدى المدن الصناعية المهمة الموجودة في منطقة شمال دلتا مصر، وهى من المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة، حيث تعدى عدد سكانها المليون نسمة، وأنّ غالبية السكان يعملون في صناعة الغزل، والنسيج، حيث يعتبر قطاع النسيج هو النشاط الاقتصادي الأهم في المدينة، حيث تحتوي المدينة على العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومن أهمّ هذه الشركات هي شركة مصر للغزل والنسيج، والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في المدينة. تضمّ المدينة محطات لتوليد كهرباء وورش صناعية، بالإضافة إلى محطات توليد كهرباء أو ما تعرف أيضًا بالتروبيدات، يوجد بها مجموعة من المساكن الكبيرة التي تكون مخصّصة لكلٍ من العمال والإداريين وهي بنايات إنجليزية.



مدينة كفر الدوار تحتوي على أربع شركات كبرى ومن أهمّها شركة للكيماويات، شركة للصباغة والطلاء، بالإضافة إلى شركة لألياف الحرير، شركة لتعليب وتغليف الفواكه، كما يوجد بها عدة مصانع منها مصنع صباغي البيضا، ومصنع للحرير الصناعي، مصنع الكيماويات بالإضافة إلى الصناعات الخاصّة الصغيرة المنتشرة في المدينة وتعرضت شركات الغزل والنسيج بكفر الدوار إلى الإنهيار الإقتصادي بسبب المديونيات فى عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونظم عمالها العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم وبيعت بعض أراضى مصانعها الفضاء للمستثمرين لإقامة مصانع خاصة.



التقسيم الإداري لكفر الدوار



تبدأ من انتهاء حدود مدينة أبو حمص وتنتهى ببداية حدود الإسكندرية وهى مقسمة إلى مناطق و قرى مثل ((كفر الدوار البلد -السعرانية -البيضا - سيره- معمل القزاز -المهاجرين -دفشو -سيدى شحاته -عزبة عبد الحميد -المساكن -الأرض الطاهرة " السناهرة "-كنج عثمان -ابيس -المراكبية أو (حى طلعة حرب)-نظير - المضرب - سيدى غازى.



كفر الدوار تاريخيًا



كانت كفر الدوار معقلا للحركات العمالية والشيوعية وشهدت معركة دامية بين الإنجليز والجيش المصري عام 1882م فيذكر التاريخ تلك المعركة وهي إحدى المعارك التي وقعت بين المصريين والقوات الإنجليزية خلال فترة الثورة العرابية ورغبة بريطانيا في احتلال مصر ففي فجر يوم 11 يوليو عام 1882م أخذ الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال سيمون في ضرب وقصف مدينة الإسكندرية بالمدافع تمهيدا لاحتلالها والاستيلاء على مصر وحاولت القوات البريطانية التوجه برا بقيادة الجنرال أليسون بعد أن دخلت الإسكندرية باتجاه مدينة كفر الدوار والبيضا وخورشيد قرب كفر الدوار لكنها واجهت مقاومة عنيفة لمدة شهرين علي المحور الرئيسي بمنطقة الجبهة الشمالية الشرقية لمحافظة البحيرة وكان أحمد عرابي قد وزع معظم قواته في كفر الدوار وعلى سواحل البحر المتوسط.



وكانت هناك قوات وجنود آخرين من خيرة الجنود المرابطين في مدينة دمياط بقيادة عبد العال حلمي كما رابطت في مدينة رشيد شرق الإسكندرية تعاونها طوابي مدفعية السواحل واستقر معظم الجيش بقيادة طلبة عصمت في كفر الدوار ومعه مدفعية الميدان وكان العربان علي خيولهم ومعهم قوات عرابي يحاربون بأسلحتهم التقليدية وبعد قتال عنيف خسرت بريطانيا وأسر المصريون الكثيرين من قواتها مما أجبر الجنرال أليسون علي الإنسحاب إلي الإسكندرية لتعود قواته إلي الأسطول الراسي في مينائها.



النشاط الثقافي بمدينة كفر الدوار



تقرر إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بالمدينة مما سيكون له أثر إيجابي ملموس في مجال إثراء الحركة الثقافية والتنويرية ويحقق العدالة الثقافية بين جموع مواطنى محافظة البحيرة بوجه عام هذا و تعد مكتبة كفر الدوار أول فرع لمكتبة إقليمية يقام في عواصم مراكز المحافظات فى سلسلة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.



ومن المقرر تعميم تلك التجربة فى عدد آخر من مدن ومراكز المحافظة للتوسع فى نشر الثقافة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة وقد تم عمل التنسيق اللازم مع إدارة مكتبات مصر العامة وذلك لبحث سبل الدعم المطلوبة منها وتزويد الفرع الجديد باحتياجاته من الكتب والمراجع العلمية والدوريات البحثية وأجهزة الحاسب الآلى بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبى لترشيح الكوادر الفنية وتدريبها للعمل بالفرع الجديد بكفر الدوار وذلك بالإضافة إلي بحث مشروع المكتبة المتنقلة بمدن ومراكز المحافظة للتوسع فى النشاط والفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة والوصول بها للمناطق النائية بمدن ومراكز المحافظة.



الأعلام والمشاهير بكفر الدوار



الشهيد النقيب شرطة مازن إبراهيم سالم معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار الذي استشهد مؤخرا برصاص مسلحين أثناء تصديه لهم فى حملة أمنية لتنفيذ أحكام قضائية بقرية الدوار التابعة لمركز كفرالدوار والذى اقام له الأهالي نصبا تذكاريا وذلك تقديرا منهم لما قام به الشهيد مضحيا بروحه فى سبيل خدمة الوطن وحفظ الأمن والكابتن حسن شحاتة لاعب نادى الزمالك المصرى والمنتخب القومي المصرى ومدرب الفريق القومي المصرى الأسبق والذى حقق المنتخب القومي المصرى علي يديه بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية عام 2006م بالقاهرة وعام 2008م بغانا وعام 2010م بأنجولا والكابتن طارق العشرى لاعب نادى الإتحاد السكندرى ومدرب نادى حرس الحدود سابقا والذى نجح مع هذا النادى نجاحا ملموسا وحقق معه عدة بطولات ونتائج جيدة والفنانة القديرة عفاف شعيب.



