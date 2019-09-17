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ديني

حكم الأكل من الزروع والثمار التي على جانب الطرق

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:34 ص
حكم الأكل من الزروع
حكم الأكل من الزروع والثمار التي على جانب الطرق
إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (لو أن هناك شجرة فى الطريقة وأكلت منها فهل عليا ذنب؟).

وأوضح عبد السميع، قائلًا: أنه لا حرج في الأكل من الشجر المزروع على جانب الطرقات؛ لأنه ملك لعامة المسلمين، وتركه دون حائط أو حراسة دليل على الإذن وإباحة الأكل منه.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن مر بثمر بستان أن يأكل منه ، دون أن يتخذ خبنة، أي لا يحمل منه في ثوبه، وهذا في الثمار المملوكة، فما كان لبيت المال فهو أولى بالجواز، فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) ورواه ابن ماجه (2301) بلفظ : (إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه.

وأشار الى أن الفقهاء يفرقون بين من يأخذ ثمرة أو ثمرتين فيأكلوها وبين من يأخذ ويجمع فى وعاء، حيث أجازت الشريعة أن تأكل ثمرة أو ثمرتين وأنت سائر فى الطريق ويقولون أن هذا كأنه دخل فى الإثم العام، لكنه لا يجوز ان يجمع الثمار فى وعاء من البستان او الحديقة ويسير فلو أكلت ثمرة أو ثمرتين فهذا من الجائز ولا شئ فى ذلك.

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