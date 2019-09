كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العالم للأندية.. مواجهات شرسة لـ الترجي وليفربول

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من من 11 – 21 ديسمبر الجاري ، والتي تقام في مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمدينة "زيوريخ" السويسرية عن مواجهات شرسة.



ونعرض لكم خط سير البطولة العالمية حتى دور نصف النهائي:



المباراة الأولي .. هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" VS السد القطري "المستضيف " .. يوم 11 ديسمبر 2019



المباراة الثانية .. الفائز من المباراة الاولي VS مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف" 14 ديسمبر 2019



المباراة الثالثة .. الترجي التونسي VS بطل دوري أبطال آسيا 2019 "يحدد يوم 24 نوفمبر" .. 14 ديسمبر 2019



المباراة الرابعة .. الفائز من المباراة الثالثة VS بطل كوبا ليبرتادوريس "يحدد يوم 23 نوفمبر" .. 17 ديسمبر 2019



المباراة الخامسة .. ليفربول VS الفائز من المباراة الثانية... 18 ديسمبر



ويشارك فى بطولة كأس العالم للأندية أيضًا كل من، السد القطري "المضيف"، هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا"، مونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دوري أبطال آسيا 2019 "يحدد يوم 24 نوفمبر"، وبطل كوبا ليبرتادوريس "يحدد يوم 23 نوفمبر"، بجانب الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.



وبدأت مجريات القرعة اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وشارك في سحب القرعة مايكل أوين أسطورة الكرة الإنجليزية.