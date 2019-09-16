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رياضة

خبر سار في تدريبات تشيلسي قبل مواجهة فالنسيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:24 م
أبراهام - كانتي لاعبا
أبراهام - كانتي لاعبا تشيلسي
إسراء أشرف
عاد اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، لتدريبات تشيلسي الجماعية، وتدرب بشكل طبيعي، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وظهر كانتي في مران تشيلسي الأخير، وذلك قبل مواجهة فالنسيا غدًا، الثلاثاء، في الجولة الأولى، بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان كانتي تعرض لإصابة، غاب على إثرها في ثلاث مباريات البلوز الأخيرة، بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتشير التقارير، إلى أن من المتوقع أن يمنح فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، بعض الدقائق للاعب الفرنسي في مواجهة فالنسيا.

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