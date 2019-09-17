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ديني

مش بالشكل.. خطأ يقع فيه الكثير في طبيعة العلاقة بين العبد وربه.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
خطأ يقع فيه الكثير
خطأ يقع فيه الكثير في طبيعة العلاقة بين العبد وربه
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المعول في العلاقة بين العبد وربه هو المحتوى والروح وليس الشكل أو الصورة.

وأضاف ممدوح، في لقائه على فضائية "إم بي سي 2"، أن الأهم في العلاقة مع الله هو الخشوع والتدبر والصدق القلبي في العبادات حتى لا تكون مجوفة بدون فائدة.

وأوضح، أن الإنسان قد يدعو الله بكلمات منمقة وذات قافية جميلة ولكن ليس لها قيمة عند الله تعالى لأن القلب ليس متزامنا مع ما يتلفظ به اللسان بخلاف ما قد يدعو به الإنسان بسيط بكلمات بسيطة تصل إلى الله.

ويقول الإمام مالك: رب رجل لا يلحن قط وعمله كله لحن، والمعنى أن الشخص قد لا يخطئ في قواعد اللغة العربية في ألفاظه ولكن لو نظرت إلى أعماله فكلها أخطاء، منوها أن الأولى من الحفاظ على عدم الخطأ في اللغة هو عدم الخطأ في العبادة مع الله.

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