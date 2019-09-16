بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران انتخابات تونس

أظهر آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية بعد فرز 52% من الأصوات حصول المترشح قيس سعيد على 18.7% من الأصوات، والمترشح نبيل القروى على 15.5%، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحصل المترشح عبد الفتاح مورو على 13.1%، وفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية.
وانتهى الفرز في ولايات زغوان وقبلي وتوزر، في ما تتفاوت نسب الفرز ببقية الولايات ودول العالم.
وانتهت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية، أمس الأحد، فيما أشارت النتائج الأولية إلى تقدم المرشح المحتجز نبيل القروي، والمرشح قيس سعيد، في نتائج التصويت.