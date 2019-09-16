بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران انتخابات تونس

أظهر آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية بعد فرز 52% من الأصوات حصول المترشح قيس سعيد على 18.7% من الأصوات، والمترشح نبيل القروى على 15.5%، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





وحصل المترشح عبد الفتاح مورو على 13.1%، وفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية.





وانتهى الفرز في ولايات زغوان وقبلي وتوزر، في ما تتفاوت نسب الفرز ببقية الولايات ودول العالم.



