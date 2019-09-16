شوارع وميادين الفيوم تتجمل بأيادي طلاب جامعتها .. صور

شهد الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال الخدمة العامة والتجميل في إطار معسكر إعداد القادة الذي تنظمه الجامعة تحت شعار (الفيوم وطنية) خلال الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر الجارى.



وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار المنسق العام للأنشطة الطلابية وشمل ميادين وشوارع محافظة الفيوم .



وأشاد الدكتور محمد عيسى بتميز العمل الجماعي الذي يقوم به الطلاب في تجميل الحرم الجامعي وميادين المحافظة وذلك لحرصهم على المشاركة في تنفيذ عمل يفيد محافظتهم مما ينمي روح التعاون والانتماء والعمل التطوعي بين الطلاب.



وأشار الدكتور خالد عطا لله أن الطلاب المشاركين بالمعسكر قاموا بتجميل محيط الحرم الجامعي والميادين الرئيسية بالمحافظة وشارع بحر يوسف وقاموا بأعمال الدهانات للأسوار وطلاء الأرصفة والتشجير وقام طلاب كلية التربية النوعية برسم أعمال فنية على الجدران وذلك لتنمية المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعة.







