أول تعليق رسمى من ملك البحرين بعد استهداف منشآت أرامكو السعودية

أجرى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة اتصالا هاتفيا، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، عبر فيه عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة أنباء البحرين.





وشدد الملك على تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكدا أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.



وثمن الملك ، الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي.



كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.