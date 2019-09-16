ترامب يبحث الرد على منفذ هجمات استهدفت أرامكو السعودية

ذكرت قناة "ABC" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التقى مسؤولين أمريكيين في البيت الأبيض، بهدف بحث رد محتمل على الهجمات التي استهدفت منشآت النفط في المملكة العربية السعودية.



وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن بلاده تعرف من هو المسؤول عن الهجوم وهي مستعدة للرد عليه.



وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في خريص وبقيق.



وكانت تقارير إعلامية أمريكية وبريطانية كذبت الرواية الحوثية وقالت إن الصواريخ أو الطائرات التي استهدفت المنشآت النفطية جاءت من الأراضي العراقية، ومصدرها ميليشيات تابعة لإيران هناك.