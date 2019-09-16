شاهد.. سقوط تاجر بحوزته 277 قطعة يشتبه في أثريتها بالمنيا

أكدت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (مزارع ، مقيم بأبو قرقاص بمحافظة المنيا) بحيازة 277 قطعة يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف مسكنه وضبطه، وبحوزته (277) قطعة يشتبه فى أثريتها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى آثار المنيا، أفادت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



