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حوادث

شاهد.. سقوط تاجر بحوزته 277 قطعة يشتبه في أثريتها بالمنيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:44 م
سقوط تاجر بحوزته
سقوط تاجر بحوزته 277 قطعة يشتبه فى أثريتها
محمد صبري - رامى المهدي
أكدت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (مزارع ، مقيم بأبو قرقاص بمحافظة المنيا) بحيازة 277 قطعة يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهداف مسكنه وضبطه، وبحوزته (277) قطعة يشتبه فى أثريتها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى آثار المنيا، أفادت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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