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رياضة

السد القطري يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا بالفوز على النصر السعودي 3-1.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
نور عادل
تأهل فريق السد القطري الي دور نصف نهائي دوري آبطال اسيا، عقب الفوز على فريق النصر السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي اقيمت اليوم على ملعب استاد جاسم بن حمد في قطر بدور ربع النهائي.

وافتتح التسجيل لفريق السد القطري اللاعب اكرم حسن عفيف، بالدقيقة 26، بينما تعادل فريق النصر بالدقيقة 34 عن طريق عبدالرزاق حمدالله.

وفي الشوط الثاني تمكن حسن خالد الهيدوس من تسجيل الهدف الثاني للسد القطري بالدقيقة 59، قبل ان يضيف بغداد بونجاح الهدف الثالث بالدقيقة 83.

وكانت نتيجة الذهاب انتهت بفوز النصر السعودي بهدفين مقابل هدف، لتصبح نتيجة المباراتين 4 /3 لصالح السد القطري.

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