فى عيد ميلاده .. تعرف على زوجة مارك أنتونى

يصادف اليوم 16 سبتمبر عيد ميلاد المطرب والممثل الأمريكي مارك أنتوني الذي يعتبر من رواد الأغنية الراقصة في الولايات المتحدة الأمريكية.



نرصد فى التقرير التالى مشواره الفنى وحياته الشخصية.



الاسم والميلاد

الاسم الحقيقي "ماركو انتونيو ميونيز" وولد في 16 سبتمبر عام 1968 في مدينة "نيويورك" وأطلقت علية عائلته اسم "مارك انتونيو" مثل اسم مغني مكسيكي مشهور ولكن في بداية مشواره الفني اطلق عليه "مارك انتوني" وأحب مارك انتوني الموسيقي كثيرا بسبب والده فيليني ميونيز لأنه كان يعمل في مجال الموسيقى أيضا.



البداية :

بدأ مارك أنتوني مشواره الفني وهو في عمر الثانية عشر علي يد منتج الإعلانات ديفيد هارمس وبدأ الغناء في معظم نوادي مدينة "نيو يورك" للأغاني الراقصة وفي البداية كان يغني باللغة الإنجليزية فقط في عام 1991 نقطة تحول في حياة "مارك" قد تعاون مع شركة "لتل ليو فيجا".



وأطلق أول ألبوم غنائي له بعنوان (when the night over) ويحتوي على أغاني راقصة مختلفة باللغة الإنجليزية وطلب الجمهور من "مارك" أكثر من مرة بأنه يطلق أغنية راقصة بـالإسبانية ولكن كان مارك رفض وفي عام 1993 غير رأيه تماما عندما استمع إلى أغنية المطرب الإسباني جيان جبريل.



وتم إطلاق أول البوم بتوزيع "الصلصة" بعنوان "أوترا نوتا" وأصبح "مارك" من أهم المطربين للأغاني الراقصة في التسيعنيات وفي عام 1911 غير مارك لون الأغنية وإطلاق اول البوم "بوب" في مسيرته ونجح نجاحا ساحقا حيث كان في قائمة "بيليورد" لمدة 11 أسبوعا ودخل أيضا في مجال التمثيل وشارك أكبر نجوم "هوليود" علي سبيل المثال الفنان دينزيل واشنطن وشارك أيضا في التمثيل المسرحي من خلال مسرحية "كمبيما" وعرضت علي مسرح "بروداوي" بمدينة "نيويورك" عام 2007 .



أبرز الأعمال :

قدم 10 ألبومات غنائية أبرازهم البوم بعنوان "تودا اسيو تمبو" في عام 1995 يحتوي علي 12 أغنية بتوزيع "الصلصة" و ألبوم بعنوان "مرس" تم عرضه في عام 1999 ويحتوي علي اغاني توزيع "البوب" و من أبرز أفلامه فيلم "ستوري ستوري" و فيلم "مان أوف فاير"



الجوائز :

حصل على جائزة جيرمني لأفضل ألبوم بتوزيع "البوب" في عام 2005.



كان مارك انتوني تزوج من المغنية الأمريكية "جنيفر لويس" في عام 2004 وانفصل عنها في عام 2014.