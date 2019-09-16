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رياضة

شاهد: سخرية محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول استعدادا لنابولي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:01 م
محمد صلاح ولوفرين
محمد صلاح ولوفرين
مصطفى كرم
شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بمجموعة من الصور من تدريباته مع اصدقاءه بالفريق استعدادا لمواحهة فريق نابولي الايطالي في اطار مواجهات بطولة دوري أبطال اوروبا.

وظهر محمد صلاح مع صديقه بالفريق ديان لوفرين وهما يضحكان في التمرين استعدادا لمواجهة نابولي.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين: "‏‎شد حيلك يا نجم ضد نابولي ، جايلك عاوزك تشرفني" و"‏‎يارب يا عالي وفق صلاح الغالي".

ويواجه ليفربول فريق نابولي الإيطالي في أولي مواجهاته في بطولة دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات.

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