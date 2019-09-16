شاهد: سخرية محمد صلاح ولوفرين خلال تدريبات ليفربول استعدادا لنابولي في دوري أبطال أوروبا

شارك محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جمهوره بمجموعة من الصور من تدريباته مع اصدقاءه بالفريق استعدادا لمواحهة فريق نابولي الايطالي في اطار مواجهات بطولة دوري أبطال اوروبا.



وظهر محمد صلاح مع صديقه بالفريق ديان لوفرين وهما يضحكان في التمرين استعدادا لمواجهة نابولي.



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين: "‏‎شد حيلك يا نجم ضد نابولي ، جايلك عاوزك تشرفني" و"‏‎يارب يا عالي وفق صلاح الغالي".



ويواجه ليفربول فريق نابولي الإيطالي في أولي مواجهاته في بطولة دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات.