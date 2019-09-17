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أخبار العالم

أسلحة إيرانية.. السعودية تكشف عن تفاصيل استهداف مصفاتي أرامكو والأسلحة المستخدمة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
اسلحة ايرانية
اسلحة ايرانية
سعيد العربي
جاء أول رد فعل من السعودية على الهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو السعودية بانه" اعتداء تخريبي غير مسبوق تعرضت منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة إلى هجوم يوم السبت 14 سبتمبر 2019، ونتج عنه توقف حوالي ( 50 % ) من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة"، حسب نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس ".

وتسبب حادث تعرض معملين كبيرين لشركة أرامكو للنفط لهجمات بطائرات مسيرة؛ أحدهما أكبر معمل لتكرير الخام في العالم، فى خفض إنتاج "أرامكو" من النفط إلى 50%، تبعه ارتفاع في أسعار النفط العالمية، ليحدث ربكة داخل أكبر الدول المستوردة للنفط من السعودية.

التحقيقات الاولية للحادث بحسب ما أعلنت المملكة، أسفرت أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات .

وقالت المملكة في بيانها عن الحادث" تدين المملكة العربية السعودية هذا الاعتداء الجسيم الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتؤكد أن الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها لهذا الهجوم، وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي.

وأوضح البيان أن المملكة ستقوم بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، مختتما: "وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات

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