ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يعلن مفاجأة بشأن تذاكر مباريات الزمالك قبل لقاء السوبر المحلي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:12 ص
مرتضى منصور - النادي
مرتضى منصور - النادي الأهلي - نادي الزمالك
نور عادل
فجر مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مفاجاة كبرى بشأن جماهير الفريق الأبيض وذلك قبل انطلاق الدوري المصري لموسم 2019\2020، ومباراة السوبر المحلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام النادي الاهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال برنامج "الزمالك اليوم" ان ادارة الزمالك نجحت في التعاقد مع شركة تذكرتي من اجل طرح تذاكر المباريات، حيث ستكون المسئولة عن بيع تذاكر مباريات نادي الزمالك".

وظهرت شركة تذكرتي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، ولاقت استحسانا كبيرا من جانب جماهير الكرة المصرية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في لقب السوبر المصري 2018\2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. من هو المدرب القادم.. والجونة يستفز الأبيض بـ معلول

مرتضى منصور يطلق 5 قذائف مدوية قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

أخبار الرياضة.. صدمة اتحاد الكرة لـ شيكابالا.. صلاح يسخر من أزمة ماني .. الخطيب في الغردقة.. كسر ساق نجم الأهلي

أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

جماهير الزمالك تطالب مرتضى منصور بكأس السوبر المصري أمام الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة

دعم ومساندة.. لحظات وفاء مؤثرة من مجلس الأهلي لتكريم وتحفيز مؤمن زكريا

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

حكم الأكل من الزروع والثمار التي على جانب الطرق

شاهد الرئيس الروسي يستشهد بآيات من القرآن الكريم

جمال الغندور يكشف عن صعوبة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.. فيديو

بيراميدز يخطف نجم الأهلى فى صفقة مدوية .. تعرف عليه

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

سارة خليفة طليقة كهربا تداعب الفنان محمد رمضان بلقب جديد .. ما هو

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

احمد حمودى يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الانضمام لـ بيراميدز.. تعرف عليها

مع صديقه الأنتيم.. لحظة وصول محمد صلاح الي إيطاليا استعدادا لمواجهة نابولي.. شاهد

أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة في ملف المدير الفني لمنتخب مصر

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تولي حسام حسن قيادة المنتخب الأول

دعم ومساندة.. لحظات وفاء مؤثرة من مجلس الأهلي لتكريم وتحفيز مؤمن زكريا

تضارب داخل اتحاد الكرة.. أسهم إيهاب جلال تتراجع وحسام حسن يقترب بقوة

أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور