مرتضى منصور يعلن مفاجأة بشأن تذاكر مباريات الزمالك قبل لقاء السوبر المحلي

فجر مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مفاجاة كبرى بشأن جماهير الفريق الأبيض وذلك قبل انطلاق الدوري المصري لموسم 2019\2020، ومباراة السوبر المحلي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام النادي الاهلي.



وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال برنامج "الزمالك اليوم" ان ادارة الزمالك نجحت في التعاقد مع شركة تذكرتي من اجل طرح تذاكر المباريات، حيث ستكون المسئولة عن بيع تذاكر مباريات نادي الزمالك".



وظهرت شركة تذكرتي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، ولاقت استحسانا كبيرا من جانب جماهير الكرة المصرية.



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل في لقب السوبر المصري 2018\2019.