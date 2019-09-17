مشاعرك تتدفق بنعومة .. لمواليد 17 سبتمبر اكتشف ما يقوله علم الأرقام عنك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 17 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 17 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية محارب، أنت أيضا ملهم ولديك أفكار ومشاعر تتدفق بنعومة ورقة، لكن أحيانا تبالغ في الزهو والتفاخر.



نصيحة:

في عام ٢٠١٩ أنت تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.