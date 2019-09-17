أبرزها تطهير بالوعات الصرف.. تعرف على استعدادات كفر الشيخ لفصل الشتاء

استعدت محافظة كفر الشيخ لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة التغيرات المناخية المحتملة خاصة سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول في قرى ومدن شمال المحافظة، لاسيما مراكز ومدن مطوبس وبلطيم والبرلس.



وفي مدينة دسوق، يواصل المسئولون رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والصرف الصحي، من خلال ووضع خطة أعمال التطهير لجميع الخطوط والبيارات وصفايات الأمطار قبل بداية فصل الشتاء، وتكليف جميع النواب ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى بتنفيذ الخطة خلال 15 يومًا، وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لوضع خطة التطهير لخطوط الصرف الصحي.



وبدأت هذه الأعمال من شارع الجمهورية من ميدان الساعة حتى أول شارع سعد، وشارع عبد العزيز حتى نهايته وجارى المتابعة لاستكمال باقي الخطوط بالمدينة بشارع الغفران، وشارع المدارس، وشارع الجمهورية، وداير الناحية، وميدان الساعة، وشارع المعمل دحروج، وتقسيم ابو رأس، وجابر الريفي، وتقسيم الموظفين، بالإضافة إلى جميع المناطق المنخفضة بالمدينة والتي يتم تجميع المياه فيها، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط الصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبها، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والصرف الصحي، والاستعداد لفصل الشتاء واستكمال ما تم البدء فيه من أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي، والتي جرى خلالها تطهير 20 مطبقًا بشارع 23 يوليو، وذلك تحت إشراف وليد قطب، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفريق العمل.



وخلال الفترة الماضي، شهدت محافظة كفر الشيخ، اصطفافًا تجريبيًا لجميع المعدات المشاركة من عدد من المراكز والمدن، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الغاز بكفر الشيخ، ومرفق الإسعاف، وإدارة النظافة والتجميل بالمحافظة، ومركبات إدارة مرور كفر الشيخ، ومركبات النجدة، ومركبات قوات الطوارئ بمديرية الأمن؛ للتأكد من جاهزية جميع المعدات المشاركة في تلك المحاكاة وجميع الجهاز التنفيذي للمحافظة للمواقف والأحداث الطارئة، خاصة مواجهة السيول والتغييرات المناخية المفاجئة.