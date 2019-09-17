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أخبار البلد

اعرف استهلاكك بنفسك.. فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:36 ص
أحمد عبد القوي
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2019، على الإنترنت، لسدادها في موعدها.

وحرصا منا على نقديم الخددمات للمواطنين تيسيرا عليهم نعرض خلال السطور التالية كيفية الاستعلام ومعرفة قيمة فاتورة التليفون شهر سبتمبر الحالي.

فاتورة التليفون الأرضي

وجاءت الجمل الأكثر بحثًا "فاتورة التليفون الأرضي"، و"قيمة فاتورة التليفون"، و"فاتورة الأرضي يوليو 2019".

وتعتبر المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التي تشهد بحثًا على الإنترنت، بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة، خاصة مع خدمات الإنترنت الجديدة، والتي أطلقت بها سرعات غير متكررة في مصر.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين في خدمات المصرية للاتصالات دفع فاتوة التليفون الأرضي عبر أكثر من طريق أبرزها:-

- دفع فاتورة الخط الأرضي من خلال موقع المصرية للاتصالات بكارت الفيزا.
- دفع فاتورة التليفون الأرضي في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو السنترالات
- دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر شركات الدفع فوري وأمان ومصاري.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن للمشتركين الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات عبر هذا الرابط

للمزيد اضغط هنا

https://billing.te.eg/ar-eg

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