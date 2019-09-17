انتخابات الكنيست الـ 22.. توقعات بتصويت قوي للقائمة العربية المشتركة

تشير استطلاعات الرأي العام بين عرب إسرائيل، إلى ارتفاع متوقع في نسبة التصويت لـ القائمة العربية المشتركة بانتخابات الكنيست الـ22 مقارنة بالانتخابات الماضية التي سجلت نسبة تصويت منخفضة وصلت لنحو 45%، بسبب خوض الانتخابات بقائمتين، علمًا أن نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب بلغت في انتخابات 2015 مع إطلاق القائمة العربية المشتركة حوالي 64%.



وفتحت أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع في أنحاء إسرائيل أبوابها الساعة السابعة من صباح اليوم، وسوف تستمر عملية التصويت حتى العاشرة مساءً.



وتنافس القوائم والأحزاب على أصوات حوالي 5 ملايين و800 ألف صاحب حق اقتراع، منهم نحو 940 ألف مصوت عربي، ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 10788 صندوقًا، وخلال اليوم سيقوم حوالي 3000 مفتش من اللجنة المركزية للانتخابات بجولة على صناديق الاقتراع، فيما سيؤمن حوالي 19000 شرطي سير يوم الانتخابات الإسرائيلية.



ويواجه بنيامين نتنياهو تحديًا قويًّا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس وتحالفه الوسطي "أزرق- أبيض"، مع تساوٍ في عدد المقاعد بين الحزبين حسب استطلاعات الرأي.



وتشارك في السباق الانتخابي 29 قائمة وسط منافسة قوية بين معسكري اليمين والمركز، فيما تخوض الأحزاب العربية من فلسطينيي عام 1948 الانتخابات ضمن "قائمة عربية مشتركة".



وتوجه الناخبون الإسرائيليون صباح اليوم، الثلاثاء، للمرة الثانية في غضون 5 أشهر لصناديق الاقتراع، لانتخاب أعضاء الكنيست الـ22، بعد عدم تمكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل ائتلاف حكومي في أعقاب نتائج الانتخابات التي أجريت في التاسع من أبريل الماضي.



ويقود بنيامين نتنياهو حكومة انتقالية، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات المبكرة السابقة، وسيبقى يدير البلاد إلى حين تشكيل حكومة جديدة يصادق عليها الكنيست الإسرائيلي.